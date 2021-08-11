Здравствуйте!
Меня зовут Иванна, я занимаюсь веб-дизайном и работой с Instagram.
Я создаю дизайн сайта и адаптивные версии сайта, баннеры, визитки и landing pages.
Владею и успешно работаю в таких программах как Adobe Illustrator, Photoshop и Figma.
У меня также есть опыт в оформлении профиля Instagram, его визуала и шапки, а также в написании различных постов.
Люблю творчество, искусство и свою работу ) Много своего времени я посвящаю саморазвитию, поэтому нахожусь в постоянном изучении новых тенденций, стилей и направлений.
Я
ответственно подхожу к поставленным задачам и срокам
умею «слушать и слышать» своих заказчиков
реализую все ваши идеи и сделаю этот процесс максимально легким и комфортным
Буду рада с Вами сотрудничать!
С уважением,
Иванна
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