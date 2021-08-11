Веб-дизайнер и личный Инстаграм помощник

Здравствуйте!

Меня зовут Иванна, я занимаюсь веб-дизайном и работой с Instagram.

Я создаю дизайн сайта и адаптивные версии сайта, баннеры, визитки и landing pages.

Владею и успешно работаю в таких программах как Adobe Illustrator, Photoshop и Figma.

У меня также есть опыт в оформлении профиля Instagram, его визуала и шапки, а также в написании различных постов.

Люблю творчество, искусство и свою работу ) Много своего времени я посвящаю саморазвитию, поэтому нахожусь в постоянном изучении новых тенденций, стилей и направлений.

Я

ответственно подхожу к поставленным задачам и срокам

умею «слушать и слышать» своих заказчиков

реализую все ваши идеи и сделаю этот процесс максимально легким и комфортным

Буду рада с Вами сотрудничать!

С уважением,

Иванна