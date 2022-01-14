ivannaagl

Мене звати Іванна і я дизайнер інтер*єру.Маю досвід в цій сфері більше 5 років ( особливо досвід спілкування з клієнтами, як виявилося це у нашій професії дуже важливо).Вже рік як працюю на себе та розвиваюся у сфері дизайну.Моя ціль – виконнати дизайн-проект в найкращому вигляді з урахуванням побажання клієнта.Стандартний дизайн-проект включає: комплект креслень + візуалізація (з 1-2 правками).Окремо можу розробити: креслення для майстрів, планування, візуалізацію, консультацію по ремонту.