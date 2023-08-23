Привет , я Художник 👩🎨
Меня зовут Иванка , я художник который рисует с детства .Мой опыт начинается с рисунков на бумаге и заканчивается знаниями рисованием в Digital стиле !
Хотя нет ! Стоп 🧐наверно он никогда не закончится так как я ещё :
занималась аэрографией ,
Росписью декора ,
Рисовала на тортиках ,
Делала декоративные Пано ,
Оформляла иллюстрациями детские книги ,
Занималась графическим дизайном и даже была аквагриимером )
,но вы же обращаетесь ко мне за иллюстрациями !!
И тут я тоже могу вам помочь !
Так как я знаю :
Иллюстратор
Фотошоп
И Procreate в котором я в основном и работаю 🥰
Портфолио
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