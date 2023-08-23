Привет , я Художник 👩‍🎨

Меня зовут Иванка , я художник который рисует с детства .Мой опыт начинается с рисунков на бумаге и заканчивается знаниями рисованием в Digital стиле !

Хотя нет ! Стоп 🧐наверно он никогда не закончится так как я ещё :