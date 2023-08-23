ivannahoman

Иванна Хоман ivannahoman

 
30 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Привет , я Художник 👩‍🎨

Меня зовут Иванка , я художник который рисует с детства .Мой опыт начинается с рисунков на бумаге и заканчивается знаниями рисованием в Digital стиле !

Хотя нет ! Стоп 🧐наверно он никогда не закончится так как я ещё :

  • занималась аэрографией ,

  • Росписью декора ,

  • Рисовала на тортиках ,

  • Делала декоративные Пано ,

  • Оформляла иллюстрациями детские книги ,

  • Занималась графическим дизайном и даже была аквагриимером )

    ,но вы же обращаетесь ко мне за иллюстрациями !!

    И тут я тоже могу вам помочь !

    Так как я знаю :

  • Иллюстратор

  • Фотошоп

  • И Procreate в котором я в основном и работаю 🥰

Портфолио