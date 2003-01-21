Мене звати Іванна, мені 21 рік, я з України.

Працювала раніше на 2 роботах це банківська сфера і менеджер.

На цьому сайті буду перший раз працювати, проте це не помішає якісно виконувати свою роботу. Це дає мені шанс розвиватися в різних сферах, поки що це переклад текстів.

Для роботи маю стабільний інтернет , я пунктуальна, маю досвід роботи з клієнтами, відповідально ставлюся до роботи, яку виконую, чесна.

Володію українською та російською. Зроблю все якісно та швидко .

Виконую наступні завдання:

Редагування та коригування текстів;

Переклад текстів з іноземних мов (український, англійський, російський );

Володію такими програмами як(Microsoft Word, Excel, Power Point).