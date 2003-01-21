Мене звати Іванна, мені 21 рік, я з України.
Працювала раніше на 2 роботах це банківська сфера і менеджер.
На цьому сайті буду перший раз працювати, проте це не помішає якісно виконувати свою роботу. Це дає мені шанс розвиватися в різних сферах, поки що це переклад текстів.
Для роботи маю стабільний інтернет , я пунктуальна, маю досвід роботи з клієнтами, відповідально ставлюся до роботи, яку виконую, чесна.
Володію українською та російською. Зроблю все якісно та швидко .
Виконую наступні завдання:
Редагування та коригування текстів;
Переклад текстів з іноземних мов (український, англійський, російський );
Володію такими програмами як(Microsoft Word, Excel, Power Point).
Переводы
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$7/час
от $50от 1 дня
#3921