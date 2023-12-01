Привет! Меня зовут Роман, и я фронтенд разработчик с опытом работы более 3 лет. Я специализируюсь на создании уникальных и современных веб-сайтов с использованием HTML, CSS, JavaScript и других технологий.
Мой подход к работе - это постоянное обучение и развитие, чтобы быть в курсе последних тенденций в веб-разработке. Я стремлюсь к тому, чтобы мои проекты были не только функциональными, но и красивыми и удобными для пользователей.
Я готов взяться за любой проект - от небольших лэндингов до сложных веб-приложений. Моя цель - создать продукт, который будет соответствовать вашим потребностям и привлечет вашу аудиторию.
Если вам нужен опытный и талантливый фронтенд разработчик для вашего проекта, обращайтесь! Я готов помочь воплотить ваши идеи в реальность и создать уникальный и качественный продукт.
Владею технологиями:
HTML
CSS
SASS/LESS
Bootstrap
JavaScript
REACT
REDUX
VUE
GIT
WEBPACK
BABEL
WORDPRESS
Портфолио
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