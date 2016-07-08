Требуется написать 5 статей на тему "Недвижимость Таиланда" по 1500-2000 символов
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $15
Требуется разработать логотип для компании в Таиланде, которая занимается базовыми услугами для туристов (недвижимость, аренда транспорта, туры) Логотип должен быть в 2х цветах. Скорее всего это будет синий и зеленый. В плоском стиле. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $5
Написать функцию для wordpress, которая заменяет миниатюру записи/страницы для определенной страны. 1) Подключить freegeoip.net 2) см прикрепленный файл Описание: (1) указываем страну для которой нужно заменить миниатюру - ...Завершен9 лет назад
Придумать оригинальное название для компании, которая занимается предоставление базовых услуг для туристов в Таиланде. (недвижимость, транспорт, туры...) Название должно совпадать с доменным именем, которое должно быть свободно в зоне .com (проверить можно на who.is) ...Нейминг и Слоганы16 заявокЗакрыт9 лет назад
1) подключить онлайн курсы валют (например с yahoo finance)2) Написаь (скорее всего парсер на JS) функцию, которая будет менять цены (например 100 RUB ) на выбранные из выпадающего списка (например на 10 USD)3) несколько валютЗавершен9 лет назад
1) Необходимо подключить geoIP 2) При загрузке фотографий в медиатеку поставить галку - скрывать это изображение для России (или другой страны)Результат: если пользователь зашел с русского IP он не видет это изображение на сайтеP.S. Это изображение(я) ...Завершен9 лет назад