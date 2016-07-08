ivanov885

Александр ivanov885

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 часов назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Написать статьи на тему "Недвижимость Таиланда"
Сотрудничество состоялось на "отлично". Спасибо! Рекомендую!
Все отлично. Рекомендую!
Ответный отзыв
sergeiivanovsev
Иванов 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Wordpress - Функция скрытия изображения из галереи по GeoIP
WordPress
Хорошо поставлена задача, оплата моментальная. Спасибо за работу!
Все отлично!
Ответный отзыв
SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
14 дней назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Разработка логотип для компании в Таиланде
Спасибо за сотрудничество! Моя рекомендация 10+
Все отлично!
Ответный отзыв
HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Wordpress - замена миниатюры для определенной страны
WordPress
Рекомендую. Отличный заказчик. Четкая задача, мгновенная проверка и беспроблемная оплата.
Все отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Wordpress - парсер изменения цен на любой странице
JavaScriptWordPress
Сотрудничество с Александром - одно удовольствие!
Заказ выполнен идеально! Рекомендую!
Ответный отзыв