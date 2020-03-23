Меня зовут Елена, я UI/UX дизайнер.
Помогу с нуля спроектировать удобный и современный интерфейс, либо сделать редизайн существующего сайта.
Если Вы не знаете в каком направлении двигаться, какой продукт Вы бы хотели в итоге получить, я помогу разобраться в этом вопросе и предоставлю варианты на выбор.
Я не воспринимаю свою работу, как простое создание красивой картинки. Я ориентируюсь на требования и пожелания клиента, на специфику его сферы деятельности, на то, как зацепить будущую целевую аудиторию сайта.
Мои навыки:
- сайты любой сложности от лендинга до интернет - магазина;
- прототипирование (wireframe);
- UI/UX дизайн;
- отрисовка иконок;
- презентация макетов клиенту с анимацией.
Программы, в которых я работаю:
- Sketch;
- Figma;
- Adobe XD;
- Photoshop;
- Illustrator;
- Lightroom;
- Principle;
- Invision.
Портфолио
https://www.behance.net/ivanovaelee2fd
Профиль на Upwork
https://www.upwork.com/freelancers/~01883c1d059f43119c
Почта
Skype
380967875034