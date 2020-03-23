UI/UX дизайн

Меня зовут Елена, я UI/UX дизайнер.

Помогу с нуля спроектировать удобный и современный интерфейс, либо сделать редизайн существующего сайта.

Если Вы не знаете в каком направлении двигаться, какой продукт Вы бы хотели в итоге получить, я помогу разобраться в этом вопросе и предоставлю варианты на выбор.

Я не воспринимаю свою работу, как простое создание красивой картинки. Я ориентируюсь на требования и пожелания клиента, на специфику его сферы деятельности, на то, как зацепить будущую целевую аудиторию сайта.

Мои навыки:

- сайты любой сложности от лендинга до интернет - магазина;

- прототипирование (wireframe);

- UI/UX дизайн;

- отрисовка иконок;

- презентация макетов клиенту с анимацией.

Программы, в которых я работаю:

- Sketch;

- Figma;

- Adobe XD;

- Photoshop;

- Illustrator;

- Lightroom;

- Principle;

- Invision.

Портфолио

https://www.behance.net/ivanovaelee2fd

Профиль на Upwork

https://www.upwork.com/freelancers/~01883c1d059f43119c

Почта

[email protected]

Skype

380967875034