Веб-дизайнер

Меня зовут Екатерина. Я имею огромный опыт работы веб-дизайнером, контент-мейкером и копирайтером. На данный момент больше специализируюсь на веб-дизайне. Около 2-ух лет занимаюсь разработкой логотипов, фирменного стиля, лендингов, дизайнов мобильных приложений, анализом целевой аудитории и т.д. Работаю в основном в Figma, Adobe Photoshop, а также в Adobe Lightroom, Adobe Ilustrator, Adobe XD, Adobe ID, Final Cut Pro и конструкторами сайтов (Wix, Tilda) Также имею опыт работы копирайтером и рерайтером в написании текстов для лендингов и веб-сайтов, в написании продающих текстов, а также научно-познавательных и художественных.

Навыки

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, Adobe Lightroom, Wix, Tilda, Final Cut Pro, UI/UX, Landing Page, Копирайтинг, Social Media, Перевод текстов, Excel/Word/PowerPoint, Mobile Design, Грамотная речь, Маркетплейсы, Полное погружение в рабочий процесс.

Языки

Немецкий – b2

Английский – b1

Испанский – a2

Опыт

Веб-дизайнер

Анализ целевой аудитории и определение целей клиента.

Разработка UI/UX проектирования веб-интерфейсов и мобильных приложений.

Создание контента для социальных сетей (фото, баннеры, съемка, монтаж видео, обработка фото)

Проведение исследования и сравнения конкурентов клиента.

Создание логотипов, баннеров и других графических элементов.

Создание дизайна лендингов, настройка шаблонов на Wix, Tilda.

Подбор референсов для заказчика.

Оформление презентаций для клиентов.

Разработка фирменного стиля компании.

Реализация современных трендов в дизайне.

Прототипирование.

Навыки взаимодействия с заказчиками.

Написание текстов для лендингов и веб-сайтов.

Написание продающих текстов.

Написание научно-познавательных и художественных текстов.

Подбор медиа контента для размещения в социальных сетях.

Рерайт текстов.