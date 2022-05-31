Меня зовут Екатерина. Я имею огромный опыт работы веб-дизайнером, контент-мейкером и копирайтером. На данный момент больше специализируюсь на веб-дизайне. Около 2-ух лет занимаюсь разработкой логотипов, фирменного стиля, лендингов, дизайнов мобильных приложений, анализом целевой аудитории и т.д. Работаю в основном в Figma, Adobe Photoshop, а также в Adobe Lightroom, Adobe Ilustrator, Adobe XD, Adobe ID, Final Cut Pro и конструкторами сайтов (Wix, Tilda) Также имею опыт работы копирайтером и рерайтером в написании текстов для лендингов и веб-сайтов, в написании продающих текстов, а также научно-познавательных и художественных.
Навыки
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, Adobe Lightroom, Wix, Tilda, Final Cut Pro, UI/UX, Landing Page, Копирайтинг, Social Media, Перевод текстов, Excel/Word/PowerPoint, Mobile Design, Грамотная речь, Маркетплейсы, Полное погружение в рабочий процесс.
Языки
Немецкий – b2
Английский – b1
Испанский – a2
Опыт
Веб-дизайнер
- Анализ целевой аудитории и определение целей клиента.
- Разработка UI/UX проектирования веб-интерфейсов и мобильных приложений.
- Создание контента для социальных сетей (фото, баннеры, съемка, монтаж видео, обработка фото)
- Проведение исследования и сравнения конкурентов клиента.
- Создание логотипов, баннеров и других графических элементов.
- Создание дизайна лендингов, настройка шаблонов на Wix, Tilda.
- Подбор референсов для заказчика.
- Оформление презентаций для клиентов.
- Разработка фирменного стиля компании.
- Реализация современных трендов в дизайне.
- Прототипирование.
- Навыки взаимодействия с заказчиками.
- Написание текстов для лендингов и веб-сайтов.
- Написание продающих текстов.
- Написание научно-познавательных и художественных текстов.
- Подбор медиа контента для размещения в социальных сетях.
- Рерайт текстов.
- Аудит профиля в Instagram, анализ целевой аудитории и конкурентов.
- Оформление и ведения профиля в Instagram.
- Создание единого стиля визуала.
- Подготовка и дальнейшее размещение контента.
- Таргетированная, контекстная реклама.
- Создание контент-плана.
- Наполнение сайта контентом.
- Работа с маркетплейсами – Ozon, Яндекс.Маркет, WB.
- Создание уникального контента (фото/видео-съемка, их дальнейшая обработка)
- Магазин музыкальных инструментов8 просмотров
- Стриминговый сервис по подбору музыки2 просмотра