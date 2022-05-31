ivanovaek

Екатерина Иванова ivanovaek

 
24 годаРоссия/Ижевск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб-дизайнер

Меня зовут Екатерина. Я имею огромный опыт работы веб-дизайнером, контент-мейкером и копирайтером. На данный момент больше специализируюсь на веб-дизайне. Около 2-ух лет занимаюсь разработкой логотипов, фирменного стиля, лендингов, дизайнов мобильных приложений, анализом целевой аудитории и т.д. Работаю в основном в Figma, Adobe Photoshop, а также в Adobe Lightroom, Adobe Ilustrator, Adobe XD, Adobe ID, Final Cut Pro и конструкторами сайтов (Wix, Tilda) Также имею опыт работы копирайтером и рерайтером в написании текстов для лендингов и веб-сайтов, в написании продающих текстов, а также научно-познавательных и художественных. 

Навыки

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, Adobe Lightroom, Wix, Tilda, Final Cut Pro, UI/UX, Landing Page, Копирайтинг, Social Media, Перевод текстов, Excel/Word/PowerPoint, Mobile Design, Грамотная речь, Маркетплейсы, Полное погружение в рабочий процесс.

Языки

Немецкий – b2

Английский – b1

Испанский – a2

Опыт

Веб-дизайнер 

  • Анализ целевой аудитории и определение целей клиента.
  • Разработка UI/UX проектирования веб-интерфейсов и мобильных приложений.
  • Создание контента для социальных сетей (фото, баннеры, съемка, монтаж видео, обработка фото)
  • Проведение исследования и сравнения конкурентов клиента.
  • Создание логотипов, баннеров и других графических элементов.
  • Создание дизайна лендингов, настройка шаблонов на Wix, Tilda.
  • Подбор референсов для заказчика.
  • Оформление презентаций для клиентов.
  • Разработка фирменного стиля компании.
  • Реализация современных трендов в дизайне.
  • Прототипирование.
  • Навыки взаимодействия с заказчиками.
Копирайтер

  • Написание текстов для лендингов и веб-сайтов.
  • Написание продающих текстов.
  • Написание научно-познавательных и художественных текстов.
  • Подбор медиа контента для размещения в социальных сетях.
  • Рерайт текстов.
Контент-мейкер

  • Аудит профиля в Instagram, анализ целевой аудитории и конкурентов.
  • Оформление и ведения профиля в Instagram.
  • Создание единого стиля визуала.
  • Подготовка и дальнейшее размещение контента.
  • Таргетированная, контекстная реклама.
  • Создание контент-плана.
  • Наполнение сайта контентом.
  • Работа с маркетплейсами – Ozon, Яндекс.Маркет, WB.
  • Создание уникального контента (фото/видео-съемка, их дальнейшая обработка)
Дизайн лендингаРерайт текстаДизайн мобильного приложенияFigmaTildaPowerPointWixIllustratorPhotoshop