Здравствуйте, я являюсь дизайнером и могу сделать для вас: - Дизайн карточки товара для Wildberries - Дизайн карточки товара для Ozon - Оформление диз

Имею опыт продаж на маркетплейсах, поэтому прекрасно понимаю, как важна визуальная составляющая для высоких продаж.

С удовольствием помогу сделать вам продающую карточку, которая привлечёт внимание ваших будущих клиентов. Наглядное и понятное представление и донесение информации о товаре избавит вас от лишних вопросов, отсеет все сомнения, и побудит покупателя взять товар именно у вас.

В состав услуги входит:

- изучение товара (его ценности для покупателя, плюсы-минусы, аналоги);

- изучение карточек конкурентов (для того, чтобы выделить ваш товар, повысить кликабельность и продажи);

- коррекция фото вашего товара (удаление фона);

- нанесение дополнительных элементов (инфографика).

По завершению заказа, вы получаете карточки в удобном для вас формате (jpg / png).