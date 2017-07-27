ivanovivan1990

Люди, этот человек-кидала! Не имейте с ним никаких дел. Обещал сразу оплатить, работу скинула на завтрашний день. Сначала сказал сбои с интернетом, потом двое суток на связь не выходил вообще, а на сайте был постоянно. Отзывы хорошие одни были, долго не хотела плохой писать, но вынудил! Если все-таки соберетесь мне заплатить, как и обещали, Иван, если вас на самом деле так зовут, я отзыв удалю.