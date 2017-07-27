ivanovivan1990

Нужно написать 10 двухстишей на свободную жизненную-социальную тему. Бюджет 100Р. Сбербанк, Яндекс.Деньги
- Стихи, Песни и Проза1 исполнительЗакрыт6 лет назад
5 картинок. Нужно собрать набор наклеек для печати. Пример есть. Уточнения в переписке. 150 рублей. Сбербанк или Яндекс. ДеньгиЗавершен6 лет назад
Написать 14 стишком-пирожком для детей. 1 штука - 30 рублей.Стихи, Песни и Проза1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть картинки, нужно на шаблон разместить готовые картинки Бюджет 500 рублейЗавершен6 лет назад
1. Есть две папки с картинками 14 штук 2. Составить два набора наклеек по 7 штук. 3. Вокруг каждой наклейки сделать небольшой круг по которому можно будет вырезать наклейку 4. На одной листе А4 сделать четыре набора по ...Завершен6 лет назад
1. Сделать 4 набок наклеек на одном листе а4. (Для резки) 2. Убрать контур вокруг каждого рисунка 3. Вокруг каждого рисунка сделать круги для самостоятельного вырезания. Бюджет 200₱, оплата через Сбербанк или Яндекс.ДеньгиИллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно сочинить стишки - пирожки на свободную тему. Стоимость 1000 знаков / 200 рублей.Стихи, Песни и Проза11 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть текст - 500 знаков. Нужно его отредактировать, исправить ошибки и сделать его приятным для чтения. Бюджет 50₱ / 1000 знаков.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть 10 картинок. Нужно собрать эти картинки вместе, для печати. Нужно сделать на одном листе а4, два формата А5 (одинаковые набора), что бы печатая а4, разрезать и получилось два одинаковых картинки. Вокруг каждой наклейки сделать контур, ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно отредактировать текст, исправить ошибки и сделать его приятным к прочтению. Бюджет 50₱/1000 знаков. Оплата Яндекс.Деньги или СбербанкРедактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно написать детское стихотворение на свободную тему Размер два четверостишия. Тема: Любая. (Природа, учеба, друзья, приключения, события - это пример) Оплата удобнее через Яндекс. Деньги или на карту Сбербанк Бюджет - 100Р.Стихи, Песни и Проза1 исполнительЗавершен6 лет назад