ivanovivan1990

Иван Иванов ivanovivan1990

 
34 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Olenka_Erzunova
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
2 балла
6 лет назад
Написать 10 двухстишей
Люди, этот человек-кидала! Не имейте с ним никаких дел. Обещал сразу оплатить, работу скинула на завтрашний день. Сначала сказал сбои с интернетом, потом двое суток на связь не выходил вообще, а на сайте был постоянно. Отзывы хорошие одни были, долго не хотела плохой писать, но вынудил! Если все-таки соберетесь мне заплатить, как и обещали, Иван, если вас на самом деле так зовут, я отзыв удалю.
makarosh
Анна 
26 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Из рисунков собрать набор наклеек.
Все четко. Спасибо за приятное сотрудничество :)
Могу сказать одно - работает мастер! Советую всем и каждому!Спасибо!
Ответный отзыв
vikingclaus
Светлана 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Написать стишки-пирожки детские
все ок, спасибо!
Работа выполнена на 5+! Очень понравился результат! Качество работы и сроки исполнения!! Советую всем и каждому! Качество высший уровень! Спасибо! Буду обращаться ещё!
Ответный отзыв
makarosh
Анна 
26 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Сделать из картинок, образцы значков
Хорошо сработались. По ТЗ все четко, своевременная оплата.
Работа выполнена на самом высшем уровне! Очень советую всем и сам буду обращаться! Огромное спасибо!
Ответный отзыв
l124rd
24 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
7 баллов
6 лет назад
Сделать два набора наклеек
Все не однозначно, но в целом адекватный заказчик, всегда на связи и приятный в общении человек.
Работа выполнена на все 5+!! Очень рекомендую! Все четко, быстро, и по делу! Спасибо!!
Ответный отзыв