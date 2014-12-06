Работа с текстом, копирайтинг, рерайтинг.
Копирайтинг для сайтов (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов).
1.1. На главную страницу.
1.2. Текст «О компании».
1.3. Тексты для landing page.
1.4. Тексты в разделы.
1.5. Продающие тексты.
1.6. Информационные тексты.
1.7. Пресс-релизы, обзоры.
1.8. Описания товаров
2. Копирайтинг для рассылок/печатных изданий (стоимость указана за страницу А4).
2.1. Коммерческое предложение.
2.2. Публикации в журналы.
2.3. Презентации.
2.4. Листовки.
2.5. Буклеты.
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