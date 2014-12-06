Работа с текстом, копирайтинг, рерайтинг.

Копирайтинг для сайтов (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов).

1.1. На главную страницу.

1.2. Текст «О компании».

1.3. Тексты для landing page.

1.4. Тексты в разделы.

1.5. Продающие тексты.

1.6. Информационные тексты.

1.7. Пресс-релизы, обзоры.

1.8. Описания товаров

2. Копирайтинг для рассылок/печатных изданий (стоимость указана за страницу А4).

2.1. Коммерческое предложение.

2.2. Публикации в журналы.

2.3. Презентации.

2.4. Листовки.

2.5. Буклеты.