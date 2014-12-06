ivanovoff14

Ирина ivanovoff14

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Работа с текстом, копирайтинг, рерайтинг.

 Копирайтинг для сайтов (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов). 

1.1. На главную страницу. 

1.2. Текст «О компании». 

1.3. Тексты для landing page. 

1.4. Тексты в разделы. 

1.5. Продающие тексты. 

1.6. Информационные тексты.

1.7. Пресс-релизы, обзоры.

1.8. Описания товаров 

2. Копирайтинг для рассылок/печатных изданий (стоимость указана за страницу А4).

2.1. Коммерческое предложение.

2.2. Публикации в журналы. 

2.3. Презентации. 

2.4. Листовки. 

2.5. Буклеты. 

Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга