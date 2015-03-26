ivanovsimon

Есть сайт на wordpress (адрес сайта forelka.net) Надо пересобрать его на Tilda либо PlatformaLP Дизайн тот же либо примерно тот же (можно использовать готовый шаблон по согласованию) ...
- HTML-верстка9 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть группа алкогольных товаров (пиво), всего два вида по "коду вида продукции" в 1с Нужно сделать автоматическое заполнение декларации по акцизам. Т.е. перемножить реализацию за месяц по 2 видам акцизов и подставить ...1С-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть страничка на конструкторе platformalp Есть рабочий сайт на wordpress Нужно подключить страничку на конструкторе на субдомен сайта на wordpress Сколько будет стоить? И что для этого нужно?Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть страничка, собранная в конструкторе на PLATFORMALP. Адрес страницы http://zg5eoc5s.plp7.ru/ Страница оптимизирована для просмотра на мониторе и на мобильном. Есть основной сайт базы отдыха, собранный на wordpress. И есть страничка forelka.net/bankety на которой ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $9
Нужно в соответствии с файлом psd доделать на сайте тургояк-холм.рф следующее: Кнопку на карте "инфраструктура вкл/выкл" подредактировать Кнопку "смотреть на карте Google" перенести в левый верхний угол и чуток подредактировать ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт10 лет назад