ivanovsimon

Семен ivanovsimon

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написать обработку в 1с

    Есть группа алкогольных товаров (пиво), всего два вида по "коду вида продукции" в 1с Нужно сделать автоматическое заполнение декларации по акцизам. Т.е. перемножить реализацию за месяц по 2 видам акцизов и подставить ...

    1С-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Пересобрать посадочную страницу на wordpress

    Есть страничка, собранная в конструкторе на PLATFORMALP. Адрес страницы http://zg5eoc5s.plp7.ru/ Страница оптимизирована для просмотра на мониторе и на мобильном. Есть основной сайт базы отдыха, собранный на wordpress. И есть страничка forelka.net/bankety на которой ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Подкорректировать сайт

    $9

    Нужно в соответствии с файлом psd доделать на сайте тургояк-холм.рф следующее: Кнопку на карте "инфраструктура вкл/выкл" подредактировать Кнопку "смотреть на карте Google" перенести в левый верхний угол и чуток подредактировать ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад