ivanovvasilii

Необходима подобного уровня шапка для канала ютуб:https://www.youtube.com/channel/UCeNpzcxM-hUhnabwC7oZeYw/videos В ответ присылайте стоимость работы и сроки. В начале письма Анти спам: 1*1=? Так же в ответе указывайте ВК или скайп, для более ...
- Баннеры17 заявокЗакрыт7 лет назад
На сегодня, кто свободен. Нужно в векторе рисовать перья. Более подробное т.з. - кандидату. Присылайте свой ВК или скайп.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт8 лет назад
Присылайте портфолио по теме инфографика пожалуйста, выберу - пришлю т.з. Анти-спам: 1+1= ?3D-графика6 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Необходимо разработать логотип. Т.з Пришлю живому, заинтересованному человеку. Если все ок, пишите ответ: 21+17 = ?Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Необходимо сделать эскиз будущего памятника геологам,покорившим Крайний Север. Тем, кто занимался разработкой месторождений. Эскиз должен быть выполнен карандашом, в нём должна быть отражена основная идея памятника. Макет должен представлять из себя образ, как будет ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Делать выпускные альбомы по шаблону. Шаблон скину. Указывайте (примерную) цену и прикладывайте портфолио по верстке альбомов для выпускников! Опыт в подобной работе будет только плюсом. Так же будет плюсом сообщить, готовы ли на большой ...Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо нарисовать оформление на арку. Стиль такой: dropmefiles.com/98ARC (Обратите внимание на уровень стиля и эскизов. Нужно предоставить в таком же качестве с соблюдением стиля. Размеры и суть арки: dropmefiles.com/kTuYw ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт9 лет назад