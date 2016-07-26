ivanovvasilii

Василий ivanovvasilii

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Шапка на ютуб.

    Необходима подобного уровня шапка для канала ютуб:https://www.youtube.com/channel/UCeNpzcxM-hUhnabwC7oZeYw/videos  В ответ присылайте стоимость работы и сроки.  В начале письма Анти спам: 1*1=?  Так же в ответе указывайте ВК или скайп, для более ...

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Инфографика.

    Присылайте портфолио по теме инфографика пожалуйста, выберу - пришлю т.з.  Анти-спам: 1+1= ?

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать логотип.

    Здравствуйте. Необходимо разработать логотип.  Т.з Пришлю живому, заинтересованному человеку. Если все ок, пишите ответ: 21+17 = ?

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Эскиз памятника

    $15

    Необходимо сделать эскиз будущего памятника геологам,покорившим Крайний Север. Тем, кто занимался разработкой месторождений. Эскиз должен быть выполнен карандашом, в нём должна быть отражена основная идея памятника. Макет должен представлять из себя образ, как будет ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка альбомов выпускников

    Делать выпускные альбомы по шаблону. Шаблон скину. Указывайте (примерную) цену и прикладывайте портфолио по верстке альбомов для выпускников! Опыт в подобной работе будет только плюсом.  Так же будет плюсом сообщить, готовы ли на большой ...

    Верстка полиграфии10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ищу иллюстратора

    Необходимо нарисовать оформление на арку.     Стиль такой: dropmefiles.com/98ARC (Обратите внимание на уровень стиля и эскизов. Нужно предоставить в таком же качестве с соблюдением стиля.    Размеры и суть арки: dropmefiles.com/kTuYw    ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад