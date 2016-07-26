ivanovvasilii

Делать выпускные альбомы по шаблону. Шаблон скину. Указывайте (примерную) цену и прикладывайте портфолио по верстке альбомов для выпускников! Опыт в подобной работе будет только плюсом. Так же будет плюсом сообщить, готовы ли на большой ...