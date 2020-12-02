ivanpetrychenko

Доброго времени суток! Меня зовут Петриченко Иван.
Я занимаюсь сайтами (и не только) как с технической стороны, так и с визуальной. Делаю их красивыми, удобными в использовании и современными.
Я работаю в 5 этапов:
- Знакомство: мы связываемся, знакомимся. Вы рассказываете мне о своей идее, целях, пожеланиях.
- План : Я разрабатываю прототип сайта под Вашим чутким руководством и с учетом всех пожеланий. На этом этапе необходима предоплата в 30%.
- Дизайн : на этом этапе прототип становится основой для дизайн-макета. И после утверждения уходит на следующий.
- Верстка и тестирование : создание самого сайта. Включает и создание адаптивной версии под телефон и планшет.
- Запуск : когда все согласовано и протестировано - размещение на домене и хостинге.
Что я использую: HTML5, CSS3, SASS, LESS, Javascript, React, Node.js, JQuerу, JQuerу-UI, Bootstrap, CMS Wordpress, Npm, Git, Gulp, Adobe Photoshop, Sketch...
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественно выполненную работу.
- Постоянный контакт удобным для Вас способом.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- VISA, MASTERCARD
- QIWI
- Приват банк
- Рассмотрю удобный для Вас метод