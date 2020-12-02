ivanpetrychenko

Разработка сайтов с нуля. Занимаюсь любимым делом и помогаю людям.

Доброго времени суток! Меня зовут Петриченко Иван.

Я занимаюсь сайтами (и не только) как с технической стороны, так и с визуальной. Делаю их красивыми, удобными в использовании и современными.

Я работаю в 5 этапов:

- Знакомство: мы связываемся, знакомимся. Вы рассказываете мне о своей идее, целях, пожеланиях.

- План : Я разрабатываю прототип сайта под Вашим чутким руководством и с учетом всех пожеланий. На этом этапе необходима предоплата в 30%.

- Дизайн : на этом этапе прототип становится основой для дизайн-макета. И после утверждения уходит на следующий.

- Верстка и тестирование : создание самого сайта. Включает и создание адаптивной версии под телефон и планшет.

- Запуск : когда все согласовано и протестировано - размещение на домене и хостинге.

Что я использую: HTML5, CSS3, SASS, LESS, Javascript, React, Node.js, JQuerу, JQuerу-UI, Bootstrap, CMS Wordpress, Npm, Git, Gulp, Adobe Photoshop, Sketch...

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественно выполненную работу.

Постоянный контакт удобным для Вас способом.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Связаться со мной Вы можете:

по предоплате в 30% либо через гаранта/ безопасной сделке: