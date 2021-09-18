ivansergeevich12

Добрый день! Меня зовут Иван и я готов выполнять работу в сфере копирайтинга, переводов, набора текста, рерайтинга, дизайна, оформления и написания ре

Добрый день!

Меня зовут Иван и я готов выполнять работу в сфере копирайтинга, переводов, набора текста, рерайтинга, дизайна, оформления и написания резюме, HTML+CSS и т.д.

Имею большой опыт работы на Upwork, а также различные примеры работ, сертификаты и отзывы, которые подтверждают мой уровень.

Свободно владею русским и украинским. Мой уровень английского C1, французского - B1.

Работу выполняю усердно и внимательно, всегда нахожусь на связи с клиентом.

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!