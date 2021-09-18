ivansergeevich12

Сергеевич Иван ivansergeevich12ivansergeevich12
27 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Добрый день! Меня зовут Иван и я готов выполнять работу в сфере копирайтинга, переводов, набора текста, рерайтинга, дизайна, оформления и написания ре
Добрый день!
Меня зовут Иван и я готов выполнять работу в сфере копирайтинга, переводов, набора текста, рерайтинга, дизайна, оформления и написания резюме, HTML+CSS и т.д.
Имею большой опыт работы на Upwork, а также различные примеры работ, сертификаты и отзывы, которые подтверждают мой уровень.
Свободно владею русским и украинским. Мой уровень английского C1, французского - B1.
Работу выполняю усердно и внимательно, всегда нахожусь на связи с клиентом.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!