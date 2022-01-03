ivansharov875

Продвижение сайта

Опыт продвижения сайтов более 6 лет.

Что предлагаю:

1. Составление семантического ядра (списка ключевых слов по тематике сайта);

2. Анализ сайта на ошибки, их исправление и оптимизация под ключевые фразы;

3. Настройка снипетов (микроразметка, meta-description), на основе анализа Вашего сайта и сайтов конкурентов;

4. Создание посадочных страниц для каждой группы запросов;

5. Увеличение конверсии Вашего сайта в 2-3 раза и более за счет поведенческого фактора (не накрутка) и окружения внешней качественной ссылочной массы;

6. Рост позиций сайта по целевым запросам уже в первый месяц работы;

7. Отчеты по каждому шагу работы и помощь по вопросам продвижения и оптимизации сайта.

Стоимость продвижения: от 15 000 рублей.