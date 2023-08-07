ivanshmakov

Давайте знакомиться!

Меня зовут Иван, мне 23 года и уже 5 лет я занимаюсь созданием сайтов!

Свой путь в программировании и написании сайтов начал в 15 лет, занимался разработками игр, приложений, но посветил себя больше именно веб-разработке, то есть - сайтам. В работе было множество проектов от сайта-визитки до больших CRM систем! В 2020 году разрабатывал внутренний сайт для ПАО Мегафон в Сибирском филиале.

Есть своя база с шаблонами, уже готовые решения, подбираю исходя из вашего бюджета, потребностей и исключительно по Вашему желанию, больше подходит под срочные сайта, лэндинги под продажу товаров на небольшой срок. Если у Вас проект с уже готовым макетом, то с удовольствием возьму его в работу!

Почему именно я ?

📌Я консультирую бесплатно, любое количество вопросов, расскажу каким должен быть сайт под Ваши цели!

📌Лучшая цена на рынке, которая к тому же и обсуждаемая

📌Скорость выполнения заказа от 12 часов

📌Регистрация, настройка домена и хостинга всегда включена в прайс

📌Ежедневные отчеты о выполненной работе

📌Принимаю ваши правки в течении 4 дней с момента выполнения заказа БЕСПЛАТНО

📌Бесплатная поддержка сайта - 25 дней, с момента сдачи работы🔥

Если вам тяжело обговорить все детали и нюансы по телефону/видеосвязи/переписке и вы находитесь в Новосибирске, то возможна личная встреча по линии метро🚇 в удобном для вас заведении.

Работаю от лица индивидуального предпринимателя, возможен расчет через р/с.