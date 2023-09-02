Дизайнер и технический специалист

Привет! Меня зовут Иван, я создаю сайты на платформе Tilda: разрабатываю дизайн и настраиваю всю техническую часть работы сайта. Так же разрабатываю макеты сайтов в Figma.

Еще я являюсь техническим специалистом на платформе GetCourse и помогу настроить вашу онлайн школу. Создаю telegram ботов.

Всегда стремлюсь чтобы все технические вопросы были закрыты и все работало четко и слаженно. Работаю с большой вовлеченностью в проект, потому что мне нравится то, чем я занимаюсь. Особенно интересен дизайн сайтов. Сохраняю спокойствие даже в самых стрессовых ситуациях, это помогает мне принимать верные решения и быстро устранять возникшие проблемы. Открыт и доброжелателен к людям, люблю помогать им, чтобы работа и обучение проходили легко и комфортно. Не боюсь сталкиваться с чем-то новым и неизвестным для себя, уверен в своих силах, разбираюсь и осваиваю новые программы, постоянно совершенствуюсь.