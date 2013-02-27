ivantoropov

Иван ivantoropov

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Отредактировать 3 картинки в фотошопе

    Нужно отредактировать в фотошопе 3 картинки для объявления на авито. Добавить надпись на две картинки и стереть надпись еще на одной. Если вы знаете фотошоп, работа займет не более 30 минут.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отредактировать Агентский договор

    $10

    У меня есть агентский договор, заключенный со мной, как с физическим лицом. Что я буду продавать продукцию от имени партнера за процент с каждой сделки. Мне нужно переделать договор под меня, как индивидуального предпринимателя, если ...

    Юридические услуги5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Составить агентский договор

    $6

    Необходимо составить Агентский договор, он еще называется Договор на поиск и привлечение клиентов. Я зарегистрирован как Индивидуальный Предприниматель и занимаюсь тем, что нахожу клиентов для различных производственных предприятий. Нужно составить договор, по которому мы ...

    Юридические услуги1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать письмо для рассылки

    $6

    Нужно написать письмо для рассылки по клиентской базе интернет-магазина постельного белья. В письме нужно поздравить с наступающим праздником 8 марта, сообщить, что в честь этого в интернет-магазине проходит распродажа постельного белья из поликоттона. Далее ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

promoanna
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Отредактировать 3 картинки в фотошопе
Точное ТЗ и моментальная оплата. Приятно иметь дело. Рекомендую для сотрудничества!
Анна отлично справилась с работой. Рекомендую к сотрудничеству.
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Valeriya-ya
Валерия 
42 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Написать письмо для рассылки
Многообещающее прекрасное начало для сотрудничества: четкое ТЗ, предоплата и отличный результат!)
Валерия отлично справилась с заданием. Продающее письмо, которая она написала для рассылки моего интернет-магазина принесло 7 заказов за только за первый день. Рекомендую к сотрудничеству.
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