ivantoropov

Нужно отредактировать в фотошопе 3 картинки для объявления на авито. Добавить надпись на две картинки и стереть надпись еще на одной. Если вы знаете фотошоп, работа займет не более 30 минут.
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно сделать аудиозапись вебинара, который пройдет в четверг 23 мая с 15 до 16 00 по Москве.Аудиомонтаж1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $10
У меня есть агентский договор, заключенный со мной, как с физическим лицом. Что я буду продавать продукцию от имени партнера за процент с каждой сделки. Мне нужно переделать договор под меня, как индивидуального предпринимателя, если ...Юридические услуги5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $6
Необходимо составить Агентский договор, он еще называется Договор на поиск и привлечение клиентов. Я зарегистрирован как Индивидуальный Предприниматель и занимаюсь тем, что нахожу клиентов для различных производственных предприятий. Нужно составить договор, по которому мы ...Юридические услуги1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $6
Нужно написать письмо для рассылки по клиентской базе интернет-магазина постельного белья. В письме нужно поздравить с наступающим праздником 8 марта, сообщить, что в честь этого в интернет-магазине проходит распродажа постельного белья из поликоттона. Далее ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад