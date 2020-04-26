Режиссёр монтажа

Моё имя Иван, я режиссёр монтажа.

Работаю в adobe premiere, after effects, davinci resolve, хорошо знаю photoshop и audition. Могу кеить, накладывать титры, анимировать готовые логотипы, корректировать цвет (и вообще красить видео), обрабатывать звук, синхронизировать звук записанный отдельно (даже если штатные средства программы не справляются), монтировать в многокамерном режиме и т.д. Пока не хватает навыков motion дизайна, но я работаю над этим.Люблю хорошие техзадания, адекватно воспринимаю правки, соблюдаю сроки, много и с удовольствием учусь.

То что я умею можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHU3V46ukSRDKUGoZciqu2R0mNo29T5Gp

и здесь: https://www.youtube.com/channel/UC6QMM_AerVNTCgl_XMNHAKQ

Телефон: +79135385572 (whatsapp/telegram)

VK: vishnevskiy

Instagram: ivanvishnevsky