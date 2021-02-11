ivanvoinov

Иван Войнов ivanvoinov

 
31 годУкраина/Полтава
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Я начинающий UI/UX Designer. Успешно закончил 4х месячные курсы по дизайну и Front-End разработке. Имею 4х летний опыт в создании сайтов на WordPress. Разрабатываю дизайн мобильных приложений, делаю исследования по целевой аудитории.

Разрабатываю понятные сайты на Тильде, которые будут выделять Вас среди конкурентов. Макеты и прототипы делаю в Figma, анимацию в Principle.

WordPressСайт на WordPressДизайн мобильного приложенияFigma
Портфолио