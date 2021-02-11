Я начинающий UI/UX Designer. Успешно закончил 4х месячные курсы по дизайну и Front-End разработке. Имею 4х летний опыт в создании сайтов на WordPress. Разрабатываю дизайн мобильных приложений, делаю исследования по целевой аудитории.
Разрабатываю понятные сайты на Тильде, которые будут выделять Вас среди конкурентов. Макеты и прототипы делаю в Figma, анимацию в Principle.
Портфолио
- Редизайн статьи из Wikipedia46 просмотров
- Moulin Rouge! The musical38 просмотров
- Product App Design Concept36 просмотров
- El Mate Cafe Landing27 просмотров
- Ace it! Time management app37 просмотров
- Croatia tours19 просмотров
- Best Bodyguard - Питомник французских бульдогов23 просмотра
- Boiler room party concept10 просмотров