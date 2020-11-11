ivaschenkoegor

Егор Иващенко ivaschenkoegor

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Копирайтер

Сегодня Сентябрь 2017 — Март 2018

Помощник редактора:

  • написание текстов: статей‚ новостей;
  • продвижение в социальных сетях, таргетированная реклама;
  • редактирование информации на сайте‚ наполнение сайтов контентом;
  • продвижение сайтов в поисковых системах.
Правда Апрель 2018 — Ноябрь 2019

Копирайтер:

  • создание слоганов и нейминг (разработка названий);
  • написание сценариев для аудио- и видеороликов;
  • разработка положительного имиджа компании;
  • обеспечение информационного наполнения различных ресурсов;
  • организация презентаций;
newsone Декабрь 2019 — Октябрь 2020

Старший копирайтер:

  • написание сценариев для аудио- и видеороликов;
  • разработка положительного имиджа компании;
  • обеспечение информационного наполнения различных ресурсов;
  • организация презентаций;

Образование

Национальный университет Шевченка, Высшее

 2020

Филологический, филолог русского и украинского языков

Курсы

Международная школа профессий

 2019

Международная школа профессий

SkillBox

 2020

Копирайтинг

Контакты

+380 99 441 8751

[email protected]

Языки

  • АнглийскийB2 - Выше среднего
  • РусскийC2 - Профессиональный
  • УкраинскийC2 - Профессиональный

    Навыки

  • креативное мышлениеПрофессиональный
  • Большой словарный запасПрофессиональный
  • Владение разными стилями письмаПрофессиональный
  • PR-тексты и контент-маркетингПрофессиональный
  • Знание базовых принципов SEOПрофессиональный
  • Базовое сайтостроениеОпытный