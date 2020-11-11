ivaschenkoegor

Копирайтер
Сегодня Сентябрь 2017 — Март 2018
Помощник редактора:
- написание текстов: статей‚ новостей;
- продвижение в социальных сетях, таргетированная реклама;
- редактирование информации на сайте‚ наполнение сайтов контентом;
- продвижение сайтов в поисковых системах.
Копирайтер:
- создание слоганов и нейминг (разработка названий);
- написание сценариев для аудио- и видеороликов;
- разработка положительного имиджа компании;
- обеспечение информационного наполнения различных ресурсов;
- организация презентаций;
Старший копирайтер:
- написание сценариев для аудио- и видеороликов;
- разработка положительного имиджа компании;
- обеспечение информационного наполнения различных ресурсов;
- организация презентаций;
ОбразованиеНациональный университет Шевченка, Высшее
2020
Филологический, филолог русского и украинского языков
КурсыМеждународная школа профессий
2019
Международная школа профессий
SkillBox
2020
Копирайтинг
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