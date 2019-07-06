ivasenkonm

Дизайнер, который увеличит ваши продажи 🚀🔥

ДИЗАЙН КОТОРЫЙ ПРИНЕСЁТ ПРОДАЖИ 🔥 Добрый день, меня зовут Наталья, я дизайнер. Я могу помочь Вам с: ✔ Упаковкой Instagram аккаунта (шаблоны, бесконечная лента, обложки на актуальные истории, креативы на рекламу) ✔ Разработкой логотипа✔ Созданием уникального фирменного стиля ✔ Разработкой дизайна печатной продукции ( визитные карточки, открытки, календари, листовки, буклеты, меню ресторанов/баров, флаера/листовки и т.д.) ✔Разработкой рекламного баннера в интернете ✔Разработкой дизайна для групп, пабликов ВК ✔Редактированием фотографий ✔Разработка макетов для рекламных компаний; ✔Наружная реклама Цены приемлемые, договорные. ➕ Почему выгодно работать именно со мной?  Индивилуальный подход; Все заказы выполняю быстро и качественно; Опыт работы более 7 лет;  Мои идеи принесут Вам прибыль!  Обращаться по: +7 921 144 11 79 (мессенджеры)#фриланс #удаленнаяработа