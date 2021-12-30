Уже год я самостоятельно изучаю Front End разработку (HTML • CSS • JavaScript).

В декабре я закончил двухмесячный курс по вёрстке сайтов "от 0 до 1" в котором открыл для себя недостающие знания и укрепил полученные ранее навыки.

Выпускной работой на курсе была вёрстка трёх страниц онлайн магазина адаптированного под мобильные устройства и различные браузеры с использованием таск менеджера Gulp и системы контроля версий Git.

Во время работы над HTML были применены правила семантики кода, так же все файлы проекта были разбиты на логические блоки согласно правил модульности.

При работе с CSS был использован препроцессор SCSS и такие возможности CSS3 как Flexible Box Layout.

Для лучшего восприятия кода и гибкой возможности использования отдельных блоков все классы для тегов именовались по методологии БЭМ.

Благодаря библиотеке jQuery проработан функционал таких интерактивных элементов как слайдеры, сортировка элементов по категориям (mixitup), выпадающие списки и выезжающие элементы, а так же другие элементы на страницах проекта.