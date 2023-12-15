ivashenko-01mail

Принимаю заказы с 07:00 до 23:00 (ежедневно). Работаю по будням и выходным.
Профиль на GitHub: https://github.com/ivashenko-01
Профиль на Behance: https://www.behance.net/8b37fc5b
Профиль на YouTube: https://www.youtube.com/@itbear5698
В случае, если нет макета под мобильные устройства, то разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК
(экономия Вашего бюджета, не требует доп. заказов макетов дизайна).
- Изученные технологии:
1. HTML + 2. CSS + 3. Чистый JavaScript + 4. SASS/SCSS/LESS + 5. PUG + 6. GULP + 7. WordPress + 8. React
В течение недели после передачи архива с готовой версткой - я бесплатно исправляю свои ошибки, которые могли быть допущены.
- Верстаю по макетам:
Figma, PSD, Adobe XD
- Варианты верстки:
- 1. По БЭМ методологии
- 2. Под CMS