ivashenko-01mail

Верстка сайтов с адаптацией под мобильные устройства с использование HTML, CSS, JavaScript + по желанию GULP, SASS, PUG, REACT

Принимаю заказы с 07:00 до 23:00 (ежедневно). Работаю по будням и выходным.



Профиль на GitHub: https://github.com/ivashenko-01

Профиль на Behance: https://www.behance.net/8b37fc5b

Профиль на YouTube: https://www.youtube.com/@itbear5698



В случае, если нет макета под мобильные устройства, то разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК

(экономия Вашего бюджета, не требует доп. заказов макетов дизайна).



- Изученные технологии:

1. HTML + 2. CSS + 3. Чистый JavaScript + 4. SASS/SCSS/LESS + 5. PUG + 6. GULP + 7. WordPress + 8. React



В течение недели после передачи архива с готовой версткой - я бесплатно исправляю свои ошибки, которые могли быть допущены.



- Верстаю по макетам:

Figma, PSD, Adobe XD

- Варианты верстки:

- 1. По БЭМ методологии

- 2. Под CMS