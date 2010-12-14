Журналист, стаж 8 лет

Оперативная и бережная работа с текстами, любовь к фактам, аккуратность с цифрами.

Авторские материалы, перевод, рерайтинг.

ОПЫТ РАБОТЫ

2009-настоящее время. Глянцевый журнал "F1Life". Журналист, 3-4 статьи в каждом номере, подготовка биографий гонщиков

2009-2010 сайт F-1.ru. Ведущий блога, автор статей, переводчик (с английского языка: статьи, интервью, новостные заметки, пресс-релизы), литературный редактор, копирайтер

2008-2009 сайт Sport.ru. Ведущий раздела, автор статей, переводчик

2005-2010 сайт ProFormula.ua. Переводчик, автор заметок

2007 портал Первая Линия. Контент-менеджер

2005 рассылка на Subscribe.ru "Обзор событий мирового автоспорта". Обозреватель гонок DTM

2005 сайт Рамблер Формула 1. Автор статей

2004-2006 рассылка на Subscribe.ru "Формула 1. Мнения, обсуждения, материалы, конкурсы". Обозреватель гонок Формула 1

Начало 2000-х – работа в различных СМИ, преимущественно молодежной тематики