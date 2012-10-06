На сайт razvitiesluha.ru нужно подключить яндекс кассу. Для приема платежей стоит скрипт order master pro, он на php, там партнерка и разные способы оплаты можно подключать. Для яндекс кассы модуля оплаты нет, нужно будет написать ...
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