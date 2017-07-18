ivilena3333678

Светлана Будникова ivilena3333678

 
41 годУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
docha112
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Статья на тему "Бепантен при геморрое"
Со Светланой работали несколько месяцев, рекомендую ее как отличного исполнителя!
Очень плодотворное сотрудничество. Спасибо.
Ответный отзыв
docha112
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Статья на тему "Троксерутин гель при геморрое"
Уже не первая работа Светланы. Я очень довольна сотрудничеством, спасибо!
Как всегда было очень приятно работать. Спасибо.
Ответный отзыв
docha112
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Статья на тему "Венолайф при геморрое"
Рекомендую Светлану как хорошего исполнителя. Прислушивается к рекомендациям и выполняет задание согласно требованиям заказчика. Спасибо за работу!
Очень приятно было работать с Светланой! Заказы реальные с развернутыми инструкциями. Она внимательна к деталям, четко и подробно объясняет задачи работы, быстро реагирует на сообщения. Оплата честная, своевременная и в полном объеме. Большое спасибо Вам за сотрудничество!
Ответный отзыв