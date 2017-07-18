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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Со Светланой работали несколько месяцев, рекомендую ее как отличного исполнителя!
Ответный отзыв
Очень плодотворное сотрудничество. Спасибо.
$5
10 баллов
6 лет назад
Уже не первая работа Светланы. Я очень довольна сотрудничеством, спасибо!
Ответный отзыв
Как всегда было очень приятно работать. Спасибо.
$4
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую Светлану как хорошего исполнителя. Прислушивается к рекомендациям и выполняет задание согласно требованиям заказчика. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Очень приятно было работать с Светланой! Заказы реальные с развернутыми инструкциями. Она внимательна к деталям, четко и подробно объясняет задачи работы, быстро реагирует на сообщения. Оплата честная, своевременная и в полном объеме. Большое спасибо Вам за сотрудничество!