Стаж работы :

1996г – дизайнер, рекламное агенство Balex (шелкография, наружная рекламма)

1997г – дизайнер, рекламное агенство Grafoprint (шелкография, наружная рекламма, полиграфия)

1998-1999 - дизайнер, журнал Новая Столица.

1999 – 2002 - дизайнер, издательство Amprenta (полиграфия, препрес)

2002-2003 - дизайнер, рекламное агенство Простор Оптима (Москва)

2004-2006 – дизайнер, типография Policolor.

C 2006 - фрилансер

Виды работ:

1) Все что можно включить в пакет корпоративного характера ( от визитки до плаката и постера)

2) Знак и фирменный стиль.

3) Этикетка и упаковка.