Стаж работы :
1996г – дизайнер, рекламное агенство Balex (шелкография, наружная рекламма)
1997г – дизайнер, рекламное агенство Grafoprint (шелкография, наружная рекламма, полиграфия)
1998-1999 - дизайнер, журнал Новая Столица.
1999 – 2002 - дизайнер, издательство Amprenta (полиграфия, препрес)
2002-2003 - дизайнер, рекламное агенство Простор Оптима (Москва)
2004-2006 – дизайнер, типография Policolor.
C 2006 - фрилансер
Виды работ:
1) Все что можно включить в пакет корпоративного характера ( от визитки до плаката и постера)
2) Знак и фирменный стиль.
3) Этикетка и упаковка.
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