3D моделирование деталей по чертежам, проектирование оснастки, 3D на заказ

Более полное резюме﻿

Работаю инженером-конструктором в области автомобилестроения. Занимаюсь разработкой моделей облицовочных деталей автомобильной сельскохозяйственной техники, оснастки для изготовления изделий из стеклопластика, металлоконструкций, изделий по эскизам и техническим требованиям заказчика, частичной технологической подготовкой производства проектируемых изделий.

Выполню аналогичную/схожую работу для вас в короткие сроки по приемлемой цене.