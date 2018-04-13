Тексты. Полиграфия. Наружка.

Образование высшее гуманитарное по специальности филолог. Более 10 лет работы в информационной сфере - корректором, редактором, журналистом, копирайтером, верстальщиком, дизайнером.

- отличное знание русского языка;

- навыки корректуры, редактирования;

- уверенный пользователь офисных и графических программ;

- опыт написания статей различных жанров (интервью, обозрение, обзоры, новостные и рекламные

тексты) в печатных и электронных СМИ;

- опыт работы по наполнению сайта новостной информацией.

Личные качества:

Внимательность, грамотность, ответственность и работоспособность. Способность быстро реагировать в нестандартных ситуациях. Стремление к простоте решений, изучению и применению в работе новых приемов, развитию своих профессиональных качеств. Доброжелательна, позитивно мыслю, нацелена на эффективное сотрудничество с людьми. Заинтересована в получении перспективной работы.