Образование высшее гуманитарное по специальности филолог. Более 10 лет работы в информационной сфере - корректором, редактором, журналистом, копирайтером, верстальщиком, дизайнером.
- отличное знание русского языка;
- навыки корректуры, редактирования;
- уверенный пользователь офисных и графических программ;
- опыт написания статей различных жанров (интервью, обозрение, обзоры, новостные и рекламные
тексты) в печатных и электронных СМИ;
- опыт работы по наполнению сайта новостной информацией.
Личные качества:
Внимательность, грамотность, ответственность и работоспособность. Способность быстро реагировать в нестандартных ситуациях. Стремление к простоте решений, изучению и применению в работе новых приемов, развитию своих профессиональных качеств. Доброжелательна, позитивно мыслю, нацелена на эффективное сотрудничество с людьми. Заинтересована в получении перспективной работы.