Дизайнер интерьеров

Досвід роботи

Розробка концептуальних проектів інтер*єрів,

індивідуальне житло , приміщення громадського характеру,

Проектування і розробка меблів досвід роботи знання відповідних програм,

Робота з клієнтами,

Виконання ескізів,

Планування перепланування приміщень,

Декоративній розпис стін,

Підбір меблів і аксесуарів для інтер*єру.

Професійні навики

Володіння програмами 3ds max, V-ray, Photoshop, CorelDRAW, PRO-100.

Офісні програми: Microsoft Word

Досконале володіння ПК;

Вміння працювати з інтернетом;

Вміння малювати від руки.

Креативність і легкість у роботі з клієнтами.

Бажання і цікавість працювати,

досвід роботи у колективі, наполегливість і старанність.

Володіння англійською , російською мовами.

Освіта

Львівська Академія Мистецтв

факультет: Дизайн

кафедра: Проектування Інтер'єрів

Форма навчання: Денне вiддiлення

Статус: (Mагiстр)

Надсилайте свою пропозицію роботи даному кандидату зі вказівкою в темі листа посади, на яку він потенційно претендує у вашій компанії (Вакансія на ваше резюме: Дизайнер. на Jobs.ua)

Контактна інформація

Контактна особа: Цюра Ірина Романівна

Телефони: 0963784384

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