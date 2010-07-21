Досвід роботи
Розробка концептуальних проектів інтер*єрів,
індивідуальне житло , приміщення громадського характеру,
Проектування і розробка меблів досвід роботи знання відповідних програм,
Робота з клієнтами,
Виконання ескізів,
Планування перепланування приміщень,
Декоративній розпис стін,
Підбір меблів і аксесуарів для інтер*єру.
Професійні навики
Володіння програмами 3ds max, V-ray, Photoshop, CorelDRAW, PRO-100.
Офісні програми: Microsoft Word
Досконале володіння ПК;
Вміння працювати з інтернетом;
Вміння малювати від руки.
Креативність і легкість у роботі з клієнтами.
Бажання і цікавість працювати,
досвід роботи у колективі, наполегливість і старанність.
Володіння англійською , російською мовами.
Освіта
Львівська Академія Мистецтв
факультет: Дизайн
кафедра: Проектування Інтер'єрів
Форма навчання: Денне вiддiлення
Статус: (Mагiстр)
Надсилайте свою пропозицію роботи даному кандидату зі вказівкою в темі листа посади, на яку він потенційно претендує у вашій компанії (Вакансія на ваше резюме: Дизайнер. на Jobs.ua)
Контактна інформація
Контактна особа: Цюра Ірина Романівна
Телефони: 0963784384
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