Качественный перевод с английского на русский
Здравствуйте меня зовут Иван и я занимаюсь английским более 5 лет, прошел через кучу английской литературы, понимаю множество значений редких английских слов и оборотов, способен формулировать их наиболее точный смысл на русском.
Имею опыт литературного, и технического перевода текста.
Так же могу переводить файлы видео и аудио формата.
Приложу максимум своих практических и теоретических знаний для создания наиболее качественного перевода для вас.
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