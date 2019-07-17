Качественный перевод с английского на русский

Здравствуйте меня зовут Иван и я занимаюсь английским более 5 лет, прошел через кучу английской литературы, понимаю множество значений редких английских слов и оборотов, способен формулировать их наиболее точный смысл на русском.

Имею опыт литературного, и технического перевода текста.

Так же могу переводить файлы видео и аудио формата.

Приложу максимум своих практических и теоретических знаний для создания наиболее качественного перевода для вас.