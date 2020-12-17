SMM-специалист | Продвижение

Вы ведете аккаунт в Инстаграме, но это не приносит Вам никакой пользы, количество денежных клиентов не растет, а то и вовсе уменьшается? Все мы понимаем, насколько Инстаграм – сильнейшая бизнес-платформа, которая совершенствуется с каждым днем, и только вдумайтесь, сколько возможностей для Вашего бизнеса он может предоставить. Если грамотно подходить к продвижению аккаунта, можно буквально за месяц увеличить свой доход вполне. Вы все еще сомневаетесь в этом? Тогда Вам ко мне! Меня зовут Анастасия, я SMM-специалист. Занимаюсь комплексным ведением и продвижением аккаунтов в Инстаграм. Я знаю ЧТО и КАК сейчас актуально. Ваш результат – это моя цель! Именно поэтому я акцентирую внимание лишь на привлечении клиентов, а не на подписчиках и лайках.

Мое комплексное ведение включает: - проведение качественного аудита Вашего профиля, посредством которого выясняю, какие недостатки присутствуют, мешающие продвижению аккаунта; по итогу аудита консультирую и даю обратную связь – рекомендации по дальнейшим действиям; - разработка стратегии по будущему продвижению; - работа над визуалом; работа с контентом, который вовлекает клиентов и «заставляет» остаться с Вами; - привлечение клиентов посредством разных методов продвижения. Я работаю на результат! А результат не заставит себя долго ждать! Если Вы сомневаетесь и хотели б увидеть мою работу «в деле», предлагаю тестовую услугу – аудит Вашего профиля, после которого последует моя консультация и, несомненно, рекомендации по дальнейшим действиям. Если Вы готовы сотрудничать со мной и действительно желаете выдвигать свой бизнес на новый уровень – свяжитесь со мной любым удобным для Вас способом.