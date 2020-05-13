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Иван Степин
ivstepin
ivstepin
25 лет
Россия
/
Санкт-Петербург
4 года на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
Продуктовый дизайнер
Рисую сайты и мобильные приложения с заботой о Вашем бизнесе
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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SampUP — главная страница
81 просмотр
Главная страница портала Лекториум
71 просмотр
Лендинг Water Distribution
62 просмотра
Концепция главной страницы СПбГУТ
60 просмотров
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