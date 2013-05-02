Форматирование документов, текста, таблиц, формул и т.п.

Занимаюсь форматированием документов (текст, таблицы, формулы и т.п.) по требуемым стандартам, а так же произвольное форматирование. Восемь лет работаю в этой области. Занимаюсь форматированием аудиторской документации (Отчет, Заключение, тендеры, Финансовые отчетности, письма и т.д.). Рассмотрю любые предложения. Работаю с такими программами, как Word, Excel, Visio, PowerPoint,Excel , CorelDRAW, Photoshop CS2 и др. Кроме форматирования могу создать таблицы, формулы, схемы и т.п.