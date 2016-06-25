ivzhenko

Андрей ivzhenko

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Логотип интернет-магазина (адаптация).

    Нужен логотип интернет магазина Размер 143х44 .png (прозрачный) Образец того, что в шаблоне сайта стоит прилагаю (logo.png), также, как и скрин его местоположения (logoplacescreen.png). Живьем можно глянуть на сайте postavki.plus логотип ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Статичные баннеры 870х180 - 6 штук

    Здравствуйте! Необходимо разработать 6 статичных баннеров для каждой из указанных категорий сайта http://postavki.plus: ГидравликаПоршневая группаДвигатель и запчастиТопливная аппаратураКорзины и диски сцепленияКомпрессоры воздушныеЕсли кликните в меню по любому из указанных разделов, то увидите ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Изготовление банеров

    $35

    Необходимо: 2 баннера размером 370х290 px1 баннер размером 370х160 px1 баннер размером 370х100 px3 баннера размером 260х134 pxРасположение и размеры указаны на файле во вложении screenshot.jpg (Ну а живьем на http://postavki.plus/) Выглядеть должно примерно как ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Иконки для меню сайта

    Нужны иконки 12 шт. пиксельные на сайт примерно 21*21.  Те, что на сайте просто для примерки - при наведении видно внутри мусор Внутри мусор, что видно при выборе меню.  Есть большего ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка - настройка сайта на Magento

    Купил и установил шаблон на templatemonsters. нужен ряд доработок (чтобы потом я просто наполнял каталог с товарами). Сайт сейчас доступен по адресу: http://50.116.68.24/~postavki/     На данном этапе критично следующее: ...

    Настройка почтыMagento
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
$10
10 баллов
9 лет назад
Логотип интернет-магазина (адаптация).
Как всегда все отлично))
Если бы умел, то, наверное, сделал бы примерно также для себя))
Ответный отзыв
neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
$30
10 баллов
9 лет назад
Статичные баннеры 870х180 - 6 штук
Как и в предыдущих двух заказах: грамотная постановка задачи, максимальное предоставление всех материалов и информации, мгновенное утверждение и оплата. При таком подходе заказчика работается легко, приятно, и максимально результативно. Мои рекомендации!
Отлично! Еще один заказ вовремя и именно так, как я сделал бы сам (если бы умел).
Ответный отзыв
neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
$35
10 баллов
9 лет назад
Изготовление банеров
Как и при предыдущем заказе четкая постановка задач, максимально полное предоставление нужных материалов, мгновенная оплата и приятное, вежливое общение. Словом, сотрудничеством очень довольна. Рекомендую!
Второй заказ и всё отлично. Особенно ценю, когда соблюдаются сроки и у Людмилы с этим полный порядок.
Ответный отзыв
neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
$12
10 баллов
9 лет назад
Иконки для меню сайта
Очень довольна сотрудничеством и с удовольствием его продолжу.
Всё точно в срок и именно так, как мне хотелось. Спасибо. Будем сотрудничать еще.
Ответный отзыв