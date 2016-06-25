Нужен логотип интернет магазина Размер 143х44 .png (прозрачный) Образец того, что в шаблоне сайта стоит прилагаю (logo.png), также, как и скрин его местоположения (logoplacescreen.png). Живьем можно глянуть на сайте postavki.plus логотип ...
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Необходимо разработать 6 статичных баннеров для каждой из указанных категорий сайта http://postavki.plus: ГидравликаПоршневая группаДвигатель и запчастиТопливная аппаратураКорзины и диски сцепленияКомпрессоры воздушныеЕсли кликните в меню по любому из указанных разделов, то увидите ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $35
Необходимо: 2 баннера размером 370х290 px1 баннер размером 370х160 px1 баннер размером 370х100 px3 баннера размером 260х134 pxРасположение и размеры указаны на файле во вложении screenshot.jpg (Ну а живьем на http://postavki.plus/) Выглядеть должно примерно как ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужны иконки 12 шт. пиксельные на сайт примерно 21*21. Те, что на сайте просто для примерки - при наведении видно внутри мусор Внутри мусор, что видно при выборе меню. Есть большего ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен9 лет назад
Купил и установил шаблон на templatemonsters. нужен ряд доработок (чтобы потом я просто наполнял каталог с товарами). Сайт сейчас доступен по адресу: http://50.116.68.24/~postavki/ На данном этапе критично следующее: ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад