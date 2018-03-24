настрою РК

Здравствуйте, уважаемый заказчик! Меня зовут СтаниславИванашко. Я могу проанализировать Вашсайт, изучить нишу, в которой Вы работаете. Сравнить ваши результаты

работы с конкурентами, найти пути

дальнейшего развития вашего бизнеса. Мне это несложно подметить, так как имею богатый опыторганизатора промышленного производства и сферы услуг. Сегодня пенсионер, но

сидеть без дела не могу. Прошел переподготовку на курсах обучения «Специалист в

интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса». Я

и раньше часто обращался к рекламе, но эти курсы дали системные знания

по современной технологии рекламы, прошел множество тренинг-занятий.Ясмогу подобрать самые подходящие площадки для рекламы вашего сайта, способные

гарантировать вашему ресурсу приток посетителей, а вам – клиентов. Мой процесс

работы:

Анализирую сайт ваш и конкурентов

Собираю ключевые слова

Устанавливаю счетчики

Запускаю рекламную кампанию

Анализирую результаты работы РК

Провожу тестирование

Отчитываюсь по проделанной работе

Ставлю новые цели, расширяю инструменты

Сегодняготов сделать серьезную рекламную

компанию, которая сможет увеличить продажи, прибыль фирмы. Если Вы не возражаете, я могусделать для Вас это бесплатно, но конечно не совсем бесплатно, а за отзыв,

который мне позволит в дальнейшем найти других заказчиков. Хоть я и стар, но

духом молод. Хочу жить и продуктивно работать. Давайте обсудим мое предложение? Уверен, что Вам нужна моя поддержка.С уважением Станислав.Надеюсь на плодотворное сотрудничество!24.03.2018 г.