Здравствуйте, уважаемый заказчик! Меня зовут СтаниславИванашко. Я могу проанализировать Вашсайт, изучить нишу, в которой Вы работаете. Сравнить ваши результаты
работы с конкурентами, найти пути
дальнейшего развития вашего бизнеса. Мне это несложно подметить, так как имею богатый опыторганизатора промышленного производства и сферы услуг. Сегодня пенсионер, но
сидеть без дела не могу. Прошел переподготовку на курсах обучения «Специалист в
интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса». Я
и раньше часто обращался к рекламе, но эти курсы дали системные знания
по современной технологии рекламы, прошел множество тренинг-занятий.Ясмогу подобрать самые подходящие площадки для рекламы вашего сайта, способные
гарантировать вашему ресурсу приток посетителей, а вам – клиентов. Мой процесс
работы:
- Анализирую сайт ваш и конкурентов
- Собираю ключевые слова
- Устанавливаю счетчики
- Запускаю рекламную кампанию
- Анализирую результаты работы РК
- Провожу тестирование
- Отчитываюсь по проделанной работе
- Ставлю новые цели, расширяю инструменты
компанию, которая сможет увеличить продажи, прибыль фирмы. Если Вы не возражаете, я могусделать для Вас это бесплатно, но конечно не совсем бесплатно, а за отзыв,
который мне позволит в дальнейшем найти других заказчиков. Хоть я и стар, но
духом молод. Хочу жить и продуктивно работать. Давайте обсудим мое предложение? Уверен, что Вам нужна моя поддержка.С уважением Станислав.Надеюсь на плодотворное сотрудничество!24.03.2018 г.