iwanashka

Станислав iwanashka

 
73 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
настрою РК

       Здравствуйте, уважаемый заказчик! Меня зовут СтаниславИванашко. Я могу  проанализировать Вашсайт, изучить нишу, в которой Вы работаете. Сравнить ваши результаты

работы  с конкурентами, найти пути

дальнейшего развития вашего бизнеса.  Мне это  несложно подметить, так как имею богатый опыторганизатора промышленного производства и сферы услуг. Сегодня пенсионер, но

сидеть без дела не могу. Прошел переподготовку на курсах обучения «Специалист в

интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса». Я 

и раньше часто обращался к рекламе, но эти курсы дали системные знания

по современной технологии рекламы, прошел множество тренинг-занятий.Ясмогу подобрать самые подходящие площадки для рекламы вашего сайта, способные

гарантировать вашему ресурсу приток посетителей, а вам – клиентов. Мой процесс

работы:

  • Анализирую сайт ваш и конкурентов
  • Собираю ключевые слова
  • Устанавливаю счетчики
  • Запускаю рекламную кампанию
  • Анализирую результаты работы РК
  • Провожу тестирование
  • Отчитываюсь по проделанной работе
  • Ставлю новые цели, расширяю инструменты
Сегодняготов  сделать серьезную рекламную

компанию, которая сможет увеличить продажи,  прибыль фирмы. Если Вы не возражаете, я могусделать для Вас это бесплатно, но конечно не совсем бесплатно, а за отзыв,

который мне позволит в дальнейшем найти других заказчиков. Хоть я и стар, но

духом молод. Хочу жить и продуктивно работать.     Давайте обсудим мое предложение? Уверен, что Вам нужна моя поддержка.С уважением Станислав.Надеюсь на плодотворное сотрудничество!24.03.2018 г. 