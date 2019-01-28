iwanna_123

•Занимаюсь ретушью и арт-обработкой фото от базового уровня с цветокоррекцией до комерческой и рекламной; коллажированием, реставрацией фотографий. Ко всему подхожу индивидуально и с увлечением.
•Имею опыт подбора наиболее удачных иллюстраций на заданную тему.
•Знание Adobe Photoshop, Lightroom, Bridge - на отлично (ретушь, цветокоррекция, тонирование, монтаж, коллажирование; создание и дизайн макетов фотокниг, буклетов, визиток, брошюр, подарочных плакатов и сертификатов; ретушь и реставрация фотографий.)
•Клиентоориентированна, ответственна, «легка на подъем», работаю на результат.
•Умею быстро и четко выполнять поставленные задачи, принимать правильные решения.
Работаю в таких направлениях съемки:
•детская и семейная съемка, праздники;
•свадьбы, Love story и венчания, крещение;
•портретная, постановочная съемка в студии и на плэнере, модельные тесты;
•репортажная (событийная) съемка;
•предметная съемка.
Личные качества:
Ответственность, организаторские и коммуникативные способности, креативное мышление, тактичность и дипломатичность, умение вести переговоры, незаурядный творческий потенциал, здоровое чувство юмора, склонность к аналитике и принятию решений. Усидчивость, пунктуальность, желание учиться и быстрая обучаемость; презентабельная внешность.