iwanna_123

Графический дизайнер, ратушер, фотодизайнер

•Занимаюсь ретушью и арт-обработкой фото от базового уровня с цветокоррекцией до комерческой и рекламной; коллажированием, реставрацией фотографий. Ко всему подхожу индивидуально и с увлечением.

•Имею опыт подбора наиболее удачных иллюстраций на заданную тему.

•Знание Adobe Photoshop, Lightroom, Bridge - на отлично (ретушь, цветокоррекция, тонирование, монтаж, коллажирование; создание и дизайн макетов фотокниг, буклетов, визиток, брошюр, подарочных плакатов и сертификатов; ретушь и реставрация фотографий.)

•Клиентоориентированна, ответственна, «легка на подъем», работаю на результат.

•Умею быстро и четко выполнять поставленные задачи, принимать правильные решения.

Работаю в таких направлениях съемки:

•детская и семейная съемка, праздники;

•свадьбы, Love story и венчания, крещение;

•портретная, постановочная съемка в студии и на плэнере, модельные тесты;

•репортажная (событийная) съемка;

•предметная съемка.

Личные качества:

Ответственность, организаторские и коммуникативные способности, креативное мышление, тактичность и дипломатичность, умение вести переговоры, незаурядный творческий потенциал, здоровое чувство юмора, склонность к аналитике и принятию решений. Усидчивость, пунктуальность, желание учиться и быстрая обучаемость; презентабельная внешность.