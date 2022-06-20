iweb_net

Илья Елистратов iweb_net

 
23 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создаю конкурентоспособные сайты на WordPress

Что умею:

- проектирование и дизайн сайтов

- администрирование сайтов

- установка на хостинг

- работа с базами данных

Дополнительное образование:

- годовой курс программирования на Python

- годовой курс программирования на C++

- годовой курс программирования на Java

- полугодовой курс системного администрирования

- полугодовой курс Web разработки на WordPress

- полугодовой курс Web разработки на Jango (Python)

Личные качества: Спокойствие, трудолюбие, высокая ответственность, внимательность

PythonWordPressДизайн сайтаСайт на WordPressJava