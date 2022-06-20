Создаю конкурентоспособные сайты на WordPress
Что умею:
- проектирование и дизайн сайтов
- администрирование сайтов
- установка на хостинг
- работа с базами данных
Дополнительное образование:
- годовой курс программирования на Python
- годовой курс программирования на C++
- годовой курс программирования на Java
- полугодовой курс системного администрирования
- полугодовой курс Web разработки на WordPress
- полугодовой курс Web разработки на Jango (Python)
Личные качества: Спокойствие, трудолюбие, высокая ответственность, внимательность
Я против войны в Украине!