Создаю конкурентоспособные сайты на WordPress Что умею: - проектирование и дизайн сайтов - администрирование сайтов - установка на хостинг - работа с базами данных Дополнительное образование: - годовой курс программирования на Python - годовой курс программирования на C++ - годовой курс программирования на Java - полугодовой курс системного администрирования - полугодовой курс Web разработки на WordPress - полугодовой курс Web разработки на Jango (Python) Личные качества: Спокойствие, трудолюбие, высокая ответственность, внимательность PythonWordPressДизайн сайтаСайт на WordPressJava

Я против войны в Украине !