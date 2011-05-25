Переводчик английского, немецкого, итальянского

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2003 году по окончании Лицея международной экономики и финансов города Донецка получила высшее образование со званием магистра на факультете иностранных языков Донецкого национального университета города Донецка по специальности: перевод (немецкий, английский) с возможностью преподавания в высшей школе.

В 2008 году получила сертификат об окончании курсов итальянского языка в г. Донецке при Донецком национальном университете.

В 2009 году закончила курс итальянского языка в центре British Institutes города Васто в Италии и получила сертификат с уровнем С1.

ОПЫТ РАБОТЫ:

07.2007 - 07.2008 - работала переводчиком с совмещением функции секретаря-референта во внешнеторговой фирме «Интердонбасс», г. Донецк;

10.2008 — 01.2009 - работала секретарем-референтомс совмещением функции переводчика при корпорации ИП «АИС — Донецк», г. Донецк;

С 2003 г. частный репетитор английского и немецкого языков в городе Васто (Италия);

2 - 10 октября 2010 г. - устный переводчик в Генуе на международной выставке Genova Boat Show 2010

С 2010 года осуществляю переводы для итальянского банка Unicredit Banca di Roma г. Васто (перевод корреспонденции, договоров, банковских документов, технических документов).