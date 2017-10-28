izabelcorn

Web дизайнер, графический дизайнер. Выполню работу профессионально, стильно, быстро.

Быстро, качественно и творчески выполню Ваше задание. Я из тех идеальных и надежных дизайнеров, с которыми действительно приятно работать. Со всей ответственностью отнесусь к любому дизайну, каждый проект делая максимально идеальным и рабочим. Я настолько понятлива, что любое Ваше пожелание и идею превращу в достойный интересный работающий продукт. Вы отобьете свои деньги. Отлично владею программами Adobe Photoshop, Illustrator, Animate, Indesign, Corel (но это в принципе Вам и не интересно знать, пишу исключительно для количества букоф и масштабности текста))

Умею делать такие макеты, которые при верстке вызывают минимум затруднений (понимаю принцип потока HTML документа и того, как браузер этот документ рендерит).

Верстальщики меня обожают.

Рисую от руки.

Отлично могу перерисовать что-угодно (от оригинала не отличишь)

Ссылка на портфолио behance.net/joocool (собраны лучшие и любимые работы)

В опыте моей работы на сегодняшний день есть:

Разработка дизайна сайтов

Разработка логотипов, фирменного стиля

Прототипирование в Axure

Разработка анимированных банеров

Понимание юзабилити, UX-дизайн

Векторный дизайн

Полиграфический дизайн, POS-материалы

Наружная реклама

Банеры на сайты

Ретушь фотографий

Верстка каталогов, газет

Отрисовка потретов

Сотрудничество с крупными digital агенствами

P.S. Я люблю свою работу и очень категорично отношусь ко всему, что делаю.

Поэтому ваша задача будет выполнена максимально идеально. Со мной Ваши

цели будут достигнуты. Беру 50% предоплаты, вне зависимости от бюджета.