izabelcorn

Быстро, качественно и творчески выполню Ваше задание. Я из тех идеальных и надежных дизайнеров, с которыми действительно приятно работать. Со всей ответственностью отнесусь к любому дизайну, каждый проект делая максимально идеальным и рабочим. Я настолько понятлива, что любое Ваше пожелание и идею превращу в достойный интересный работающий продукт. Вы отобьете свои деньги. Отлично владею программами Adobe Photoshop, Illustrator, Animate, Indesign, Corel (но это в принципе Вам и не интересно знать, пишу исключительно для количества букоф и масштабности текста))
Умею делать такие макеты, которые при верстке вызывают минимум затруднений (понимаю принцип потока HTML документа и того, как браузер этот документ рендерит).
Верстальщики меня обожают.
Рисую от руки.
Отлично могу перерисовать что-угодно (от оригинала не отличишь)
Ссылка на портфолио behance.net/joocool (собраны лучшие и любимые работы)
В опыте моей работы на сегодняшний день есть:
- Разработка дизайна сайтов
- Разработка логотипов, фирменного стиля
- Прототипирование в Axure
- Разработка анимированных банеров
- Понимание юзабилити, UX-дизайн
- Векторный дизайн
- Полиграфический дизайн, POS-материалы
- Наружная реклама
- Банеры на сайты
- Ретушь фотографий
- Верстка каталогов, газет
- Отрисовка потретов
- Сотрудничество с крупными digital агенствами
Поэтому ваша задача будет выполнена максимально идеально. Со мной Ваши
цели будут достигнуты. Беру 50% предоплаты, вне зависимости от бюджета.