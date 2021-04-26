izemlyanoy

Веб-дизайн | UI/UX (лендинги, e-commerce, корпоративные сайты) | Логотипы
Делаю хороший дизайн! Всегда на связи =)Что Вам нужно знать обо мне:
✅ Делаю хороший дизайн;
✅ Бесплатные правки, в рамках оговоренного ТЗ;
✅ Ответственный;
✅ Внимательный к деталям;
✅ Всегда на связи;
✅ Открыт для предложений и долгосрочных отношений;
✅ Доступен не менее 8 часов в дневное время;
Доброго дня!
Вам нужен качественный дизайн сайта?
Вы находитесь в нужном месте!
У меня более 5 лет опыта в веб-дизайне
Моя основная специализация — адаптивный веб и мобильный дизайн. Люблю интересные задачи и выполняю их качественно!
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⚙️ Процесс работы:——————————————————————
- Обсуждаем ТЗ, сроки, бюджет и способ оплаты (обсуждение этих деталей ведём только на сайте) ;
- Предоплата 30% от суммы проекта через БП;
- После предоплаты, стартую работать над проектом;
- Скидываю Вам скрин работы, обсуждаем правки, составляем файл с правками;
- Когда Вы будете удовлетворены работой - производите остаток оплаты и я скидываю Вам исходники;
Условия работы:——————————————————————
- Предоплата 30% от суммы проекта через БП;
- Предоплата за главную страницу (homepage) ➡️ Работа над страницей ➡️ Утверждения главной страницы ➡️ Оплата остатка ➡️ Скидываю исходники главной страницы;
- Предоплата за внутренние страницы ➡️ Разработка дизайна ➡️ Утверждения внутренних страниц ➡️ Оплата остатка ➡️ Скидываю исходники внутренних страниц.
- Разрабатываю один вариант дизайна сайта, при условии что ранее мы не обговаривали другие условия;
- Всё доп. работы которые не попали в ТЗ и не были обговорены до старта работ, рассчитываются и обговариваются отдельно;
- При определённых условиях могу сделать тестовое (обговаривается отдельно);
- Выходные и праздничные дни я отдыхаю (да, я тоже человек ). Исключения имеют место быть.
Отвечаю на вопросы по мере их поступления
Оплата через БП, карты Visa или Mastercard, paysend.com, xe.com, Payoneer. Комиссию за перевод оплачивает Заказчик.
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Бюджеты:——————————————————————
Лендинги (мобильная версия в подарок)
- До 8-ти блоков: 250$
- Каждый последующий блок: +20$
- Главная страница: от 250$ (мобильная версия в подарок)
- Внутренние страницы: 50$/ за 1 стр. (мобильная версия в подарок)
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⏰ Дедлайны:——————————————————————
- Лендинг: 3-6 дней;
- Главная страница: 3-5 дней;
- Внутренние страницы: 1-2 страницы в день.
️ Контакты:——————————————————————
- Skype: elay.zem
- e-mail: [email protected]
- Telegram: @bearmanout