izemlyanoy

Илья izemlyanoy

 
38 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Веб-дизайн | UI/UX (лендинги, e-commerce, корпоративные сайты) | Логотипы

Делаю хороший дизайн! Всегда на связи =)

Что Вам нужно знать обо мне:

✅ Делаю хороший дизайн;

✅ Бесплатные правки, в рамках оговоренного ТЗ;

✅ Ответственный;

✅ Внимательный к деталям;

✅ Всегда на связи;

✅ Открыт для предложений и долгосрочных отношений;

✅ Доступен не менее 8 часов в дневное время;

Доброго дня!

Вам нужен качественный дизайн сайта?

Вы находитесь в нужном месте! 

У меня более 5 лет опыта в веб-дизайне

Моя основная специализация — адаптивный веб и мобильный дизайн. Люблю интересные задачи и выполняю их качественно!

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⚙️ Процесс работы:

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  • Обсуждаем ТЗ, сроки, бюджет и способ оплаты (обсуждение этих деталей ведём только на сайте) ;
  • Предоплата 30% от суммы проекта через БП﻿;
  • После предоплаты, стартую работать над проектом;
  • Скидываю Вам скрин работы, обсуждаем правки, составляем файл с правками;
  • Когда Вы будете удовлетворены работой - производите остаток оплаты и я скидываю Вам исходники;
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 Условия работы:

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  • Предоплата 30% от суммы проекта через БП﻿;
По желанию Клиента, оплату можно производить поэтапно. Например:

  • Предоплата за главную страницу (homepage) ➡️ Работа над страницей ➡️ Утверждения главной страницы ➡️ Оплата остатка ➡️ Скидываю исходники главной страницы;
  • Предоплата за внутренние страницы ➡️ Разработка дизайна ➡️ Утверждения внутренних страниц ➡️ Оплата остатка ➡️ Скидываю исходники внутренних страниц.
  • Разрабатываю один вариант дизайна сайта, при условии что ранее мы не обговаривали другие условия;
  • Всё доп. работы которые не попали в ТЗ и не были обговорены до старта работ, рассчитываются и обговариваются отдельно;
  • При определённых условиях могу сделать тестовое (обговаривается отдельно);
  • Выходные и праздничные дни я отдыхаю (да, я тоже человек ). Исключения имеют место быть.
Работаю с 10:00 до 18:00

Отвечаю на вопросы по мере их поступления 

Оплата через БП﻿, карты Visa или Mastercard, paysend.comxe.com, Payoneer. Комиссию за перевод оплачивает Заказчик.

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 Бюджеты:

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Лендинги (мобильная версия в подарок)

  • До 8-ти блоков: 250$
  • Каждый последующий блок: +20$
Сайты

  • Главная страница: от 250$ (мобильная версия в подарок) 
  • Внутренние страницы: 50$/ за 1 стр. (мобильная версия в подарок) 
Правки в рамках ТЗ делаю бесплатно и до тех пор, пока клиент не будет доволен.

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⏰ Дедлайны:

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  • Лендинг: 3-6 дней;
  • Главная страница: 3-5 дней;
  • Внутренние страницы: 1-2 страницы в день.
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️ Контакты:

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Пожалуйста, предварительно пишите в ЛС этого сайта. Благодарю!