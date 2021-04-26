izemlyanoy

Веб-дизайн | UI/UX (лендинги, e-commerce, корпоративные сайты) | Логотипы

Делаю хороший дизайн! Всегда на связи =)

✅ Делаю хороший дизайн;

✅ Бесплатные правки, в рамках оговоренного ТЗ;

✅ Ответственный;

✅ Внимательный к деталям;

✅ Всегда на связи;

✅ Открыт для предложений и долгосрочных отношений;

✅ Доступен не менее 8 часов в дневное время;

Доброго дня!

Вам нужен качественный дизайн сайта?

Вы находитесь в нужном месте!

У меня более 5 лет опыта в веб-дизайне

Моя основная специализация — адаптивный веб и мобильный дизайн. Люблю интересные задачи и выполняю их качественно!

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⚙️ Процесс работы:

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Обсуждаем ТЗ, сроки, бюджет и способ оплаты (обсуждение этих деталей ведём только на сайте) ;

Предоплата 30% от суммы проекта через БП﻿;

После предоплаты, стартую работать над проектом;

Скидываю Вам скрин работы, обсуждаем правки, составляем файл с правками;

Когда Вы будете удовлетворены работой - производите остаток оплаты и я скидываю Вам исходники;

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 Условия работы:

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Предоплата 30% от суммы проекта через БП﻿;

По желанию Клиента, оплату можно производить поэтапно. Например:

Предоплата за главную страницу (homepage) ➡️ Работа над страницей ➡️ Утверждения главной страницы ➡️ Оплата остатка ➡️ Скидываю исходники главной страницы;

Предоплата за внутренние страницы ➡️ Разработка дизайна ➡️ Утверждения внутренних страниц ➡️ Оплата остатка ➡️ Скидываю исходники внутренних страниц.

Разрабатываю один вариант дизайна сайта, при условии что ранее мы не обговаривали другие условия;

Всё доп. работы которые не попали в ТЗ и не были обговорены до старта работ, рассчитываются и обговариваются отдельно;

При определённых условиях могу сделать тестовое (обговаривается отдельно);

Выходные и праздничные дни я отдыхаю (да, я тоже человек ). Исключения имеют место быть.

с 10:00 до 18:00

Отвечаю на вопросы по мере их поступления 

Оплата через БП﻿, карты Visa или Mastercard, paysend.com, xe.com, Payoneer. Комиссию за перевод оплачивает Заказчик.

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 Бюджеты:

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Лендинги (мобильная версия в подарок)

До 8-ти блоков: 250$

Каждый последующий блок: +20$

Главная страница: от 250$ (мобильная версия в подарок)

Внутренние страницы: 50$/ за 1 стр. (мобильная версия в подарок)

Правки в рамках ТЗ делаю бесплатно и до тех пор, пока клиент не будет доволен.

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⏰ Дедлайны:

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Лендинг: 3-6 дней;

Главная страница: 3-5 дней;

Внутренние страницы: 1-2 страницы в день.

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️ Контакты:

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Пожалуйста, предварительно пишите в ЛС этого сайта. Благодарю!