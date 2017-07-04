Нужно создать приложение, работающее под управлением MacOS для парсинга сайта Investing.com Наличие GUI не обязательно Можно реализовать и на Java и phyton ТЗ во вложении
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть рабочий прототип мобильного приложения iOS Прототип в плане контента (базы данных) строился "из говна и палок". В данный момент половину контента берется с contenfull, половина с firebase. На 95% готова своя БД и АРI к ней (5% ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть прототип мобильного сервисного приложения (поставляется как бонус к товару). В нем есть очень тучная, скучная и плохо вмещающаяся на экраны iphone5 базовая анкета пользователя (без которой нельзя попасть в приложение) + допанкета для получения расширенной ...Дизайн мобильных приложений11 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создание простенькой системы резервированияномеров и контроля над номерным ресурсом для одного небольшого отеля (не униварсальная). Это первый этап, скорее прототип. Если первый этап пройдет испытания в отеле, будет приведение системы гораздо большему функционалу. Прошу сообщить цену и ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
[i]Приложение частично готово. Нужно дополнить/изменить дизайн(материалы буду предоставлены), все остальное, если проще, можно переписать с нуля, возможно под firebase, а не[/i][i] [/i][url=https://contentful.com/][i]contentful.com[/i][/url][i]. [/i] [b][i]Крайний срок реализации 15 августа 2017[/i][/b] [i]Дальше возможна мелкая доделка за дополнительную плату.[/i] [i]Понимаю, что при более ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт7 лет назад