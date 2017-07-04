Есть прототип мобильного сервисного приложения (поставляется как бонус к товару). В нем есть очень тучная, скучная и плохо вмещающаяся на экраны iphone5 базовая анкета пользователя (без которой нельзя попасть в приложение) + допанкета для получения расширенной ...