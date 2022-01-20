izmaylovabitrix

Моя история. Я 3 года отработала CRM интегратором в известной компании у золотого партнера Битрикс 24.Чем я могу помочь:Создать единую панель управления отделом продаж на на базе CRM Битрикс24.Выстроить систему в отделе продаж которые перестанет терять клиентов и забывать про них.Я очень люблю то чем я занимаюсь, поэтому мне всегда интересно достигать результатов и получать положительные отзывы. Делаю подробные инструкции для пользователей, провожу обучения и практикумы в формате вебинаров с записью.Для каждого клиента: БЕСПЛАТНАЯ ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИЯ (в рамках которой бесплатно расскажу, что можно сделать самостоятельно, а всё остальное помогу настроить)