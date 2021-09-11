Графический дизайнер

Образование

Белорусский государственный технологический университет (БГТУ)

Факультет принттехнологий и медиакоммуникаций

Специальность — издательское дело (редактор-технолог)

Опыт работы

Knomary Learning — дизайнер электронных курсов — 1.7 года (разработка, дизайн и анимирование интерфейсов e-lerning курсов)

Фриланс — научно-познавательный музей "Квантум" (создание инфографик для стендов, баннеров, вывесок) — фриланс-биржа "Workzilla" (создание презентаций, айдентина)

Навыки

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDRAW, Figma, Articulate Storyline, Adobe After Effects

В работе большое внимание уделяю осмысленным деталям. Для получения качественного результата считаю необходимым понимание специфики сферы клиента. С удовольствием работаю в команде, легко нахожу общий язык. Постоянное профессиональное развитие — жизненный приоритет. Убеждён, что инициатива — один из главных атрибутов этого развития. Всегда стараюсь быть в курсе событий и трендов не только дизайна, но и окружающего мира в целом.