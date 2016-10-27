izvestny

Владимир izvestny

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

SmartDesign
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Починить автоматическую проверку на рабочей CRM на Framework
Оплата и приемка прошли без проблем. Возникающие вопросы решаются в рабочем порядке. Могу рекомендовать.
Отличная команда. Оперативное реагирование. Могу рекомендовать Андрея, как отличного исполнителя!
Ответный отзыв
uzer
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$800
10 баллов
7 лет назад
Создание CRM и интеграция с государственной базой
Спасибо Владимиру за отличный интересный проект, приятно работать!
Отличный исполнитель! Детали к мелочам! Отличное понимание всех процессов! Исполнительность! Рекомендую для работы в серьезных проектах! Спасибо Юрий, будем работать дальше!
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crackos
Кирилл 
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Настроить отправку заявок и прицепить отправку почты на готовом сайте
Сотрудничеством доволен, адекватность, быстрая проверка и оплата
Отличный исполнитель! Сделал работу быстро качественно и в сроки! Буквально спас наше положение! Всем рекомендую! Будем сотрудничать дальше! Спасибо
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rbarantsevich
Роман 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Прицепить базу к сайту и сделать вывод в CSS
CSS
Замечательный заказчик, всегда на связи, моментальная оплата, будем сотрудничать еще.
Роман замечательный исполнитель! Все сделал, качественно быстро и в срок! Аналитический склад ума и способность быстро решать поставленные задачи! Расширили функционал! Буду работать и дальше! Спасибо!
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