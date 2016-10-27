Добрый день, необходимо починить автоматическую проверку интегрированную с государственной базой. Сделать автоматическую смену ip при запросах, что бы не банили. Подробности в ЛС. Спасибо
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $800
Необходимо переписать полностю старую CRM, интегрировать с государственной базой, переписать на фреймворк и расширить ее функционал. Писать специалистам только с опытом.Завершен7 лет назад
Добрый день, необходимо дописать готовую CRM на HTML, добавить функции проверки штрафов на водителях с СМС уведомлением. Сервис СМС уведомления уже подключен. Добавить возможность создавать личные кабинеты для клиентов с возможностью мониторинга штрафов водителей. Интегрировать ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо оперативно найти уязвимость на сервере. Удалить вирусы. Восстановить сайты. Сменить доступы к серверу и mysql. Писать оперативно в skypeВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $200
Добрый день, нужен сайт формата: http://m-propusk.ru/ Нужно его адаптировать под определенные услуги + под продажа автомобильных аксессуаров. Нужно: уникальный дизайн, адаптивная верстка, простая CMS система можно самописную. ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт8 лет назад
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Добрый день, срочно прицепить отправку заявок на почту на готовом сайте. Работы на 10 минут :) Подробнее в личку. СпасибоЗавершен8 лет назад
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Добрый день, есть готовый сайт и есть скрипт который выполняет проверку по базе гибдд. Необходимо его оформить стилями CSS и копировать информацию в базу с сроком действия регистрационных знаков и выдавать уведомления об окончании на ...Завершен8 лет назад