Знание HTML, CSS, JavaScript.
Программные пакеты - Dreamvawer CS3, Flash CS3, Fireworks CS3.
Имею желание и способность обучаться и осваивать новые технологии.
Владею английским.
Имею выполненные проекты (работающие вэб-сайты) в USA-нете:
websiteproduce.com/cafeluigi/ - кафе-пицерия;
websiteproduce.com/coins/ - виртуальная коллекция монет;
websiteproduce.com/ted/ - виртуальная картинная галерея;
websiteproduce.com/artpeterdavy/ - вэб- сайт художника;
chicagomj.com/ - вэб- сайт мессианских общин Большого Чикаго;
и в Ru-нете:
izzabugra.ru/ - онлайн-сервис - Оплата и доставка товаров в Россию;
websiteproduce.com/esuper8/ - Интернет-Супермаркет "ЦИФРА 8".