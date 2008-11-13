izzabugra

Геннадий Володарский izzabugra

 
61 годСША/Чикаго
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Знание HTML, CSS, JavaScript.

Программные пакеты - Dreamvawer CS3, Flash CS3, Fireworks CS3.

Имею желание и способность обучаться и осваивать новые технологии.

Владею английским.

Имею выполненные проекты (работающие вэб-сайты) в USA-нете:

websiteproduce.com/cafeluigi/ - кафе-пицерия;

websiteproduce.com/coins/ - виртуальная коллекция монет;

websiteproduce.com/ted/ - виртуальная картинная галерея;

websiteproduce.com/artpeterdavy/ - вэб- сайт художника;

chicagomj.com/ - вэб- сайт мессианских общин Большого Чикаго;

и в Ru-нете:

izzabugra.ru/ - онлайн-сервис - Оплата и доставка товаров в Россию;

websiteproduce.com/esuper8/ - Интернет-Супермаркет "ЦИФРА 8".

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