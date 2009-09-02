j-coffe

Дмитрий Дыбин j-coffe

 
36 летРоссия/Ярославль
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Проектирование БД любой сложности, АСУ,САПР.

Разработка прикладного и сетевого ПО.

Навыки:

СУБД Oracle, PostgreSQL, MySQL.

Знание теории реляционных БД.

Владею языками Java, C++,С

Cредами разработки NetBeans, MS Visual Studio, Borland Builder.

Хорошая математическая подготовка.

Опыт работы в данной области 5 лет, инженер-программист ОАО НПЦ Недра

ICQ: 428-093-482

e-mail: [email protected]

MySQLOraclePostgreSQLJava