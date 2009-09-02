Проектирование БД любой сложности, АСУ,САПР.
Разработка прикладного и сетевого ПО.
Навыки:
СУБД Oracle, PostgreSQL, MySQL.
Знание теории реляционных БД.
Владею языками Java, C++,С
Cредами разработки NetBeans, MS Visual Studio, Borland Builder.
Хорошая математическая подготовка.
Опыт работы в данной области 5 лет, инженер-программист ОАО НПЦ Недра
ICQ: 428-093-482
e-mail: [email protected]
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