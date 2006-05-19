Якісна робота задля результату

Вітаю! Мене звати Діана і я ваш відповідальний і ретельний виконавець. Все життя працюю з текстами і зараз починаю знайомитися з фрілансом. Писала репортажі, промови, сценарії та поезію. Розвиваюся в багатьох різноманітних сферах ( як творчі, так і більш повсякденні) Тому не проблема працювати з різними видами, стилями і темами в текстах! На будь-який ваш смак і колір: чи то редагування, чи то набір з 0, чи то переклад. Мала досвід перекладу з англійської на українську. Вивчаю польську та починаю іспанську.

Совісно і вчасно виконую роботу для якісного результату!

Буду рада приємній співпраці!)